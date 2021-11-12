Карпин высказался о предстоящем матче с Хорватией

Фото: инстаграм сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

"6 голов Кипру? Естественно, нас это радует. Это никак не может сыграть в минус перед матчем с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед игрой с Мальтой, при всем уважении. Мы в порядке - 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Однако, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия - отдельная тема.

Будет ли это самый важный матч в карьере? Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл "Ростов" против "Урала". Нам нужно было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?" - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Поединок между Хорватией и Россией состоится 14 ноября.

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