Дибала травмировался в сборной Аргентины
Фото твиттер сборной Аргентины
Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала травмировался в игре квалификации ЧМ-2022 против Уругвая (1:0).
Дибала появился в стартовом составе сборной впервые с ноября 2019 года, однако вынужден был покинуть после после первого тайма.
Отмечается, что аргентинец получил удар от соперника по икроножным мышцам. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Напомним, что Дибала только недавно восстановился после мышечного повреждения, из-за которого не играл около месяца.
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