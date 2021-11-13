Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира
Фото: инстаграм Александра Головина
Хавбек сборной России Александр Головин ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2022 и назвал лучшего футболиста.
"Кто фаворит ЧМ-2022? Думаю, Франция.
Лучший футболист мира? Если мы говорим о последнем десятилетии, то это Лионель Месси. Однако если речь идет о сегодняшнем дне, то я бы назвал Килиана Мбаппе. ПСЖ с ним и ПСЖ без него - разница огромная", - приводит слова Головина сайт УЕФА.
Напомним, что Франция лидирует в своей группе отбора ЧМ-2022, опережая Финляндию на 4 очка.
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|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3