Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира

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Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира Фото: инстаграм Александра Головина

Хавбек сборной России Александр Головин ответил на вопрос о фаворите ЧМ-2022 и назвал лучшего футболиста.

"Кто фаворит ЧМ-2022? Думаю, Франция.

Лучший футболист мира? Если мы говорим о последнем десятилетии, то это Лионель Месси. Однако если речь идет о сегодняшнем дне, то я бы назвал Килиана Мбаппе. ПСЖ с ним и ПСЖ без него - разница огромная", - приводит слова Головина сайт УЕФА.

Напомним, что Франция лидирует в своей группе отбора ЧМ-2022, опережая Финляндию на 4 очка.

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