"Барселона" возобновит переговоры с Серхи Роберто о новом контракте

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"Барселона" возобновит переговоры с Серхи Роберто о новом контракте Фото инстаграм Серхи Роберто

"Барселона" собирается возобновить переговоры о новом контракте с хавбеком Серхи Роберто.

Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры начнутся на следующей неделе. Ожидается, что футболист согласится на снижение зарплаты.

Напомним, что соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года. Ранее переговорный процесс зашел в тупик.

В этом сезоне на счету Роберто два гола и один ассист в 12 матчах.

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