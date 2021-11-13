"Барселона" возобновит переговоры с Серхи Роберто о новом контракте
"Барселона" собирается возобновить переговоры о новом контракте с хавбеком Серхи Роберто.
Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры начнутся на следующей неделе. Ожидается, что футболист согласится на снижение зарплаты.
Напомним, что соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года. Ранее переговорный процесс зашел в тупик.
В этом сезоне на счету Роберто два гола и один ассист в 12 матчах.
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