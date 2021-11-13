"Оренбург" отреагировал на скандальные высказывания Прудникова

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"Оренбург" отреагировал на скандальные высказывания Прудникова

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин отреагировал на высказывания Александра Прудникова.

"Не видел слова Прудникова. Все это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет.

Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя все платила, а теперь оказывается, что еще и деньги какие-то собирала... Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было полсезона, а он деньги отдавал кому-то...

Все команды прошел в Премьер-лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает", - приводит слова Столыпина "Чемпионат".

Читайте также: Прудников рассказал, что в "Оренбурге" нужно было платить деньги, чтобы выходить на поле. | http://soccernews.ru
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