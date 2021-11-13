Фото: инстаграм Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес записал обращение к болельщикам "Барселоны" после своего возвращения в каталонский клуб.

"Привет, я уже в Барселоне! Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся. Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", - заявил бразилец.

❝¡Hola Culers! Estoy muy feliz y contento de volver a mi casa❞ - @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/u1sPi0hlVz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 13, 2021

Напомним, что Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 23 трофея.

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