Дани Алвес записал обращение к болельщикам "Барселоны"

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Дани Алвес записал обращение к болельщикам "Барселоны"Фото: инстаграм Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес записал обращение к болельщикам "Барселоны" после своего возвращения в каталонский клуб.

"Привет, я уже в Барселоне! Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся. Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", - заявил бразилец.

Напомним, что Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 23 трофея.

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