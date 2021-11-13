Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар

Фото: твиттер УЕФА

В матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Норвегии не смогла обыграть Латвию, а Турция разгромила Гибралтар.

Благодаря этому Турция догнала по очкам Норвегию и сместила их со второго места в группе.

Турция - Гибралтар 6:0

Голы: Актюркоглу, 11 - 1:0, Дервишоглу, 38 - 2:0, Дервишоглу, 41 - 3:0, Демирал, 65 - 4:0, Дурсун, 81 - 5:0, Мюльдюр, 84 - 6:0

Турция: Чакыр, Эркин (Йылмаз, 46), Челик (Мюльдюр, 46), Демирал, Сеюнджю, Кекчю, Чалханоглу (Кутлу, 82), Актюркоглу, Йылмаз, Дервишоглу (Караман, 69), Йылмаз (Дурсун, 69).

Гибралтар: Кулинг, Джолли (Чиполина, 46), Уайзмэн, Чиполина, Валарино (Кассиаро, 46), Эннесли, Уокер (Хассан, 59), Муэли, Де Барр (Стайч, 59), Оливеро, Сарджент (Барнетт, 82).

Удаление: Оливеро (22).



Норвегия - Латвия 0:0

Норвегия: Нюланд, Педерсен, Страннберг, Лоде, Мелинг, Торсбю (Кинг, 46), Эльюнусси, Норманн, Эдегор, Торстведт (Сольбаккен, 82), Серлот.

Латвия: Озолс, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Яунземс (Камеш, 59), Савальниекс, Кигурс (Карклиньш, 89), Эмсис, Цыганик, Гутковский (Кроллис, 89), Улдрикис (Тарасов, 75).

Читайте также: Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru