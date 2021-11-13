Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар
Фото: твиттер УЕФА
В матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Норвегии не смогла обыграть Латвию, а Турция разгромила Гибралтар.
Благодаря этому Турция догнала по очкам Норвегию и сместила их со второго места в группе.
Турция - Гибралтар 6:0
Голы: Актюркоглу, 11 - 1:0, Дервишоглу, 38 - 2:0, Дервишоглу, 41 - 3:0, Демирал, 65 - 4:0, Дурсун, 81 - 5:0, Мюльдюр, 84 - 6:0
Турция: Чакыр, Эркин (Йылмаз, 46), Челик (Мюльдюр, 46), Демирал, Сеюнджю, Кекчю, Чалханоглу (Кутлу, 82), Актюркоглу, Йылмаз, Дервишоглу (Караман, 69), Йылмаз (Дурсун, 69).
Гибралтар: Кулинг, Джолли (Чиполина, 46), Уайзмэн, Чиполина, Валарино (Кассиаро, 46), Эннесли, Уокер (Хассан, 59), Муэли, Де Барр (Стайч, 59), Оливеро, Сарджент (Барнетт, 82).
Удаление: Оливеро (22).
Норвегия - Латвия 0:0
Норвегия: Нюланд, Педерсен, Страннберг, Лоде, Мелинг, Торсбю (Кинг, 46), Эльюнусси, Норманн, Эдегор, Торстведт (Сольбаккен, 82), Серлот.
Латвия: Озолс, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Яунземс (Камеш, 59), Савальниекс, Кигурс (Карклиньш, 89), Эмсис, Цыганик, Гутковский (Кроллис, 89), Улдрикис (Тарасов, 75).
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|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1