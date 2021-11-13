Кафу прокомментировал возвращение Дани Алвеса в "Барселону"

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Экс-игрок сборной Бразилии Кафу высказался о возвращении Дани Алвеса в "Барселону".

"Он лучше меня. Его опыт принесет "Барселоне" большую пользу. Несмотря на возраст, Дани полностью готов физически, у него есть шансы сыграть на ЧМ в Катаре.

Для "Барселоны" это прекрасная сделка", - приводит слова Кафу Agencia EFE.

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