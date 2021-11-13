Мама Мампасси оценила вероятность перехода своего сына в "Локомотив"
Владлена Мампасси, мама защитника "Шахтера" Марка Мампасси, высказалась о возможном переходе сына в "Локомотив".
"Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Однако возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это "Локомотив"? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.
Самая главная задача для него - играть и прогрессировать. Это его мечта, он к этому идет. У Марка сильный характер. Пусть доказывает все не языком, а своим умением на футбольном поле.
Дорога в сборную Украины будет закрыта после переезда в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в "Мариуполе", сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из "Мариуполя" не берут.
Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра - если мы еще даже не перешли. Однако, в целом, все возможно", - заявила мама Футболиста.
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