Директор "Аталанты" рассказал о положении Миранчука в клубе

Фото: инстаграм Алексея Миранчука

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино ответил на вопрос о будущем Алексея Миранчука.

"В настоящий момент нет никаких проблем, затрагивающих этого футболиста, а тема его ухода не поднимается. Я не знаю, будет ли его агент общаться со спортивным директором и президентом, пока могу сказать лишь одно: мне не кажется, что у футболиста проблемы.

Решения по составу принимает тренер, и результаты подтверждают его правоту", - приводит слова Марино TuttoAtalanta.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 8 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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