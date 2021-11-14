Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер УЕФА

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции уничтожила Казахстан.

Франция лидирует в группе, опережая Финляндию на 4 очка. Таким образом, французы обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Франция - Казахстан 8:0

Голы: Мбаппе, 6 - 1:0, Мбаппе, 12 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Бензема, 55 - 4:0, Бензема, 59 - 5:0, Рабьо, 75 - 6:0, Гризманн (пен), 84 - 7:0, Мбаппе, 87 - 8:0

Франция: Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).

Казахстан: Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).

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