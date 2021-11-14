Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Беларусь

Фото: твиттер УЕФА

В рамках квалификации ЧМ-2022 Бельгия одержала победу над Эстонией, а Уэльс уверенно разобрался с Беларусью.

Бельгия уже обеспечила себе выход на ЧМ-2022, Уэльс идет вторым в группе, опережая Чехию на 3 очка.

Бельгия - Эстония 3:1

Голы: Бентеке, 11 - 1:0, Карраско, 53 - 2:0, Сорга, 70 - 2:1, Азар, 74 - 3:1

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Кастань, Менье (Салемакерс, 63), Карраско (Мертенс, 71), Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Ванакен, Азар (Азар, 63), Бентеке (Ориги, 84).

Эстония: Игонен, Тамм, Паскочий, Метс, Тенисте (Пури, 79), Крейда, Васильев (Соометс, 80), Оямаа (Синявский, 60), Поом, Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67).



Уэльс - Беларусь 5:1

Голы: Рэмзи, 2 - 1:0, Уильямс, 20 - 2:0, Рэмзи (пен), 50 - 3:0, Дэвис, 77 - 4:0, Концевой, 87 - 4:1, Робертс, 89 - 5:1

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 90), Дэвис, Робертс, Родон, Ампаду, Уилсон, Аллен, Джеймс (Робертс, 76), Рэмзи (Моррелл, 71), Бэйл (Джонсон, 46), Уильямс.

Беларусь: Черник, Швецов, Юденков (Концевой, 82), Наумов, Печенин, Седько (Антилевский, 60), Яблонский, Климович (Эбонг, 71), Селява, Золотов (Юзепчук, 71), Лисакович (Бахар, 81).

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