Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября

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Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли в субботу, 13 ноября.

Группа D

Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Форсс, 29 - 0:1, Луд, 50 - 0:2, Менало, 69 - 1:2, О`Шонесси, 73 - 1:3

Франция - Казахстан 8:0
Голы: Мбаппе, 6 - 1:0, Мбаппе, 12 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Бензема, 55 - 4:0, Бензема, 59 - 5:0, Рабьо, 75 - 6:0, Гризманн (пен), 84 - 7:0, Мбаппе, 87 - 8:0

Турнирное положение: Франция (15), Финляндия (11), Украина (9), Босния и Герцеговина (7), Казахстан (3).


Группа E

Бельгия - Эстония 3:1
Голы: Бентеке, 11 - 1:0, Карраско, 53 - 2:0, Сорга, 70 - 2:1, Азар, 74 - 3:1

Уэльс - Беларусь 5:1
Голы: Рэмзи, 2 - 1:0, Уильямс, 20 - 2:0, Рэмзи (пен), 50 - 3:0, Дэвис, 77 - 4:0, Концевой, 87 - 4:1, Робертс, 89 - 5:1

Турнирное положение: Бельгия (19), Уэльс (14), Чехия (11), Эстония (4), Беларусь (3).


Группа G

Черногория - Нидерланды 2:2
Голы: Депай (пен), 25 - 0:1, Депай, 54 - 0:2, Вукотич, 82 - 1:2, Вуйнович, 86 - 2:2

Турция - Гибралтар 6:0
Голы: Актюркоглу, 11 - 1:0, Дервишоглу, 38 - 2:0, Дервишоглу, 41 - 3:0, Демирал, 65 - 4:0, Дурсун, 81 - 5:0, Мюльдюр, 84 - 6:0

Норвегия - Латвия 0:0

Турнирное положение: Нидерланды (20), Турция (18), Норвегия (18), Черногория (12), Латвия (6), Гибралтар (0).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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