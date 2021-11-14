Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли в субботу, 13 ноября.
Группа D
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Форсс, 29 - 0:1, Луд, 50 - 0:2, Менало, 69 - 1:2, О`Шонесси, 73 - 1:3
Франция - Казахстан 8:0
Голы: Мбаппе, 6 - 1:0, Мбаппе, 12 - 2:0, Мбаппе, 32 - 3:0, Бензема, 55 - 4:0, Бензема, 59 - 5:0, Рабьо, 75 - 6:0, Гризманн (пен), 84 - 7:0, Мбаппе, 87 - 8:0
Турнирное положение: Франция (15), Финляндия (11), Украина (9), Босния и Герцеговина (7), Казахстан (3).
Группа E
Бельгия - Эстония 3:1
Голы: Бентеке, 11 - 1:0, Карраско, 53 - 2:0, Сорга, 70 - 2:1, Азар, 74 - 3:1
Уэльс - Беларусь 5:1
Голы: Рэмзи, 2 - 1:0, Уильямс, 20 - 2:0, Рэмзи (пен), 50 - 3:0, Дэвис, 77 - 4:0, Концевой, 87 - 4:1, Робертс, 89 - 5:1
Турнирное положение: Бельгия (19), Уэльс (14), Чехия (11), Эстония (4), Беларусь (3).
Группа G
Черногория - Нидерланды 2:2
Голы: Депай (пен), 25 - 0:1, Депай, 54 - 0:2, Вукотич, 82 - 1:2, Вуйнович, 86 - 2:2
Турция - Гибралтар 6:0
Голы: Актюркоглу, 11 - 1:0, Дервишоглу, 38 - 2:0, Дервишоглу, 41 - 3:0, Демирал, 65 - 4:0, Дурсун, 81 - 5:0, Мюльдюр, 84 - 6:0
Норвегия - Латвия 0:0
Турнирное положение: Нидерланды (20), Турция (18), Норвегия (18), Черногория (12), Латвия (6), Гибралтар (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1