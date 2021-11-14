Главные новости дня: 13 ноября

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 ноября.

Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022.

Нидерланды упустили победу над Черногорией.

Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией.

Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022.

Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19.

Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности.

В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку.

В 2021 году Криштиану Роналду забил больше голов, чем Лионель Месси. Роберт Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом.

Мауро Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам.

Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ.

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