Главные новости дня: 13 ноября
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 ноября.
Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022.
Нидерланды упустили победу над Черногорией.
Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией.
Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022.
Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19.
Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности.
В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку.
В 2021 году Криштиану Роналду забил больше голов, чем Лионель Месси. Роберт Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом.
Мауро Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам.
Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18