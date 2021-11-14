Главные новости дня: 13 ноября

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Главные новости дня: 13 ноябряФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 ноября.

Сборная Франции забила 8 голов Казахстану в матче отбора ЧМ-2022.

Нидерланды упустили победу над Черногорией.

Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией.

Гол Ди Марии принёс сборной Аргентины победу над Уругваем в квалификации ЧМ-2022.

Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19.

Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности.

В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку.

В 2021 году Криштиану Роналду забил больше голов, чем Лионель Месси. Роберт Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом.

Мауро Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам.

Маурисио Почеттино готов вернуться в АПЛ.

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Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября

Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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