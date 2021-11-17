"Ювентус" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Фото: инстаграм Альвареса

Форвард "Ривер Плейта" Хулиан Альварес попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает ESPN, "старая синьора" рассматривает вариант с подписанием 21-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.

"Ювентус" готов предложить за игрока 15 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде возможных бонусов. Однако "Ривер Плейт" требует 20 миллионов евро. При чем, если предложение будет сделано в заключительные 10 дней трансферного окна, то сумма отступных за футболиста вырастет до 25 миллионов.

Альварес является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, забив 15 голов в 16 играх.

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