"Ювентус" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Фото: инстаграм Альвареса
Форвард "Ривер Плейта" Хулиан Альварес попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает ESPN, "старая синьора" рассматривает вариант с подписанием 21-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно.
"Ювентус" готов предложить за игрока 15 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде возможных бонусов. Однако "Ривер Плейт" требует 20 миллионов евро. При чем, если предложение будет сделано в заключительные 10 дней трансферного окна, то сумма отступных за футболиста вырастет до 25 миллионов.
Альварес является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, забив 15 голов в 16 играх.
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|Сассуоло
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