Сборная Дании на ЧМ-2022 заменит логотипы спонсоров на тренировочной форме на лозунги

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Сборная Дании на ЧМ-2022 заменит логотипы спонсоров на тренировочной форме на лозунгиФото: твиттер Датского футбольного союза

Датский футбольный союз (DBU) намерен во время ЧМ-2022 обратить внимание на борьбу за права человека в Катаре.

Спонсоры сборной Дании не будут принимать участия в официальных мероприятиях, которые будут проходить в рамках ЧМ-2022, кроме случаев, когда инициативы будут активистскими.

Также с тренировочной формы команды будут убраны логотипы спонсоров. Вместо них будут нанесены лозунги, критикующие нарушения прав человека в Катаре.

Датский футбольный союз будет минимально участвовать в событиях, связанных с предстоящим мундиалем. Число поездок сотрудников и партнеров организации в Катар будет сокращено. DBU подчеркивает, что участие Дании в чемпионате мира - спортивный вопрос, однако организация будет делать все ради того, чтобы не продвигать проведение турнира в Катаре.

Отметим, что Дания критикует идею о проведении ЧМ в Катаре с 2015 года.

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