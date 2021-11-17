Сборная Алжира обратилась к шаману, обвинив Буркина-Фасо в применении черной магии

Фото: твиттер Валида Зиани

Забавный случай произошел в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Алжира и Буркина-Фасо.

Как сообщает журналист Валид Зиани, перед началом игры представители Алжира обвинили соперника в использовании черной магии. Для снятия заклятия на поле был вызван шаман.

Отметим, что матч завершился вничью со счетом 2:2. Алжир занял первое место в группе А во 2-м этапе отбора.

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