Стали известны траты "Манчестер Юнайтед" на зарплаты футболистов

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Стали известны траты "Манчестер Юнайтед" на зарплаты футболистов

Появились новые данные о финансах "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, зарплатная ведомость "МЮ" составляет около 422 миллионов евро в год. После подписания Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана зарплатная ведомость выросла на 23,1%.

Выручка "МЮ" выросла на 16,1% и составила более 150 миллионов евро.

Отмечается, что чистый долг "МЮ" составляет почти 524 миллиона евро. В 2020 году долг равнялся 525 миллионам.

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