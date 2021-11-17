Дани Алвес: "Миссия Хави - моя миссия"
Фото: инстаграм Дани Алвеса
Защитник "Барселоны" Дани Алвес продолжает делиться эмоциями после своего возвращения в клуб.
"Это мечта! Неважно как, однако я хотел вернуться в "Барсу". Бесплатно, если это необходимо. Все что угодно.
Моя цель - дать команде радость и энтузиазм. Миссия Хави - моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб. "Барса" - больше чем клуб", - заявил Алвес.
Напомним, что 38-летний бразилец не сможет играть до января.
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|Реал Сосьедад
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|20
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|Леванте
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|Сельта Виго
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