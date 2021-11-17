Дани Алвес: "Миссия Хави - моя миссия"

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Дани Алвес: "Миссия Хави - моя миссия" Фото: инстаграм Дани Алвеса

Защитник "Барселоны" Дани Алвес продолжает делиться эмоциями после своего возвращения в клуб.

"Это мечта! Неважно как, однако я хотел вернуться в "Барсу". Бесплатно, если это необходимо. Все что угодно.

Моя цель - дать команде радость и энтузиазм. Миссия Хави - моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб. "Барса" - больше чем клуб", - заявил Алвес.

Напомним, что 38-летний бразилец не сможет играть до января.

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