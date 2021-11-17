В "Лионе" высказались об интересе к Азмуну

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В "Лионе" высказались об интересе к Азмуну Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что клуб заинтересован в форварде "Зенита" Сердаре Азмуне.

"Нам очень нравится Азмун - мне, нашему тренеру Бошу. Это скорее центральный нападающий, однако мы видели, как он играл слева, под нападающим и в паре.

Не знаем, сможет ли "Лион" его подписать, однако мы постараемся это сделать", - приводит слова Жуниньо RMC Sport.

Напомним, что летом 2022 года у Азмуна истекает контракт с "Зенитом".

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