Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Левандовски

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Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Левандовски Фото: инстаграм УЕФА

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Fichajes, борьбу за 33-летнего поляка ведут "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Трансфер может состояться летом 2022 года.

Отмечается, что сам Левандовски уже давно хочет попробовать свои силы за пределами Германии.

В этом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" и сборную Польши 23 матча, в которых забил 28 голов.

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