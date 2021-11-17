Райола высказался о положении Доннаруммы в ПСЖ

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Райола высказался о положении Доннаруммы в ПСЖ Фото: инстаграм Доннаруммы

Мино Райола, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал положение своего клиента в клубе.

"Я не знаю, есть ли проблема. Думаю, все знают, как эта история завершится. У Джанлуиджи все будет хорошо. Необходимо проявить немного терпения. Я знаю, что он оказался в ситуации, с которой раньше не сталкивался, однако ее можно разрешить только с помощью диалога, постепенно", - приводит слова Райолы TMW.

Отметим, что в текущем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 7 игр. В то время как Кейлор Навас принял участие в 11 матчах.

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