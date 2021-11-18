Дани Алвес высказался об уходе Месси в ПСЖ

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Дани Алвес высказался об уходе Месси в ПСЖ Фото: инстаграм "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мыслями об уходе Лионеля Месси в ПСЖ.

"Жалеет ли Месси об уходе в ПСЖ? Должен ли я что-то отвечать? Если вы дадите мне пару часов, то я пойду и найду его.

Для меня этот парень - величайший игрок из всех, что я видел. Великих всегда не хватает, особенно если у вас прекрасные отношения. Было бы невероятно вернуться в "Барсу" и увидеть его здесь, однако, к сожалению, это было невозможно.

Я очень люблю Лео и его семью, однако сейчас у "Барсы" новый период. Я бы призвал всех возвращаться в клуб, если это возможно, ведь "Барса" - лучшее место. Однако теперь началась другая история, и мы должны думать об этом", - приводит слова Алвеса AS.

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