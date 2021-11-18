Дани Алвес высказался об уходе Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мыслями об уходе Лионеля Месси в ПСЖ.
"Жалеет ли Месси об уходе в ПСЖ? Должен ли я что-то отвечать? Если вы дадите мне пару часов, то я пойду и найду его.
Для меня этот парень - величайший игрок из всех, что я видел. Великих всегда не хватает, особенно если у вас прекрасные отношения. Было бы невероятно вернуться в "Барсу" и увидеть его здесь, однако, к сожалению, это было невозможно.
Я очень люблю Лео и его семью, однако сейчас у "Барсы" новый период. Я бы призвал всех возвращаться в клуб, если это возможно, ведь "Барса" - лучшее место. Однако теперь началась другая история, и мы должны думать об этом", - приводит слова Алвеса AS.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14