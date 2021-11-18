Швейцария установила рекорд сборной в отборах на ЧМ
Фото: твиттер сборной Швейцарии
Сборная Швейцарии установила личный рекорд в матчах квалификации ЧМ-2022.
За 8 игр отборочного раунда Швейцария пропустила всего два гола. Это лучший результат в истории сборной в отборах на чемпионат мира.
Голкипер Швейцарии Янн Соммер отразил 87 процентов ударов в створ, что является лучшим результатом среди всех вратарей европейского отбора, которые провели не менее 7 матчей.
Напомним, что Швейцария выиграла группу, опередив Италию.
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|3
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|Египет
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
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|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
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|2
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|3
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|4
|Исландия
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|7
|2
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|4
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|М
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|Швеция
|3
|6
|2
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|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3