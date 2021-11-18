Швейцария установила рекорд сборной в отборах на ЧМ

Теги швейцариястатистикаянн соммер

Швейцария установила рекорд сборной в отборах на ЧМФото: твиттер сборной Швейцарии

Сборная Швейцарии установила личный рекорд в матчах квалификации ЧМ-2022.

За 8 игр отборочного раунда Швейцария пропустила всего два гола. Это лучший результат в истории сборной в отборах на чемпионат мира.

Голкипер Швейцарии Янн Соммер отразил 87 процентов ударов в створ, что является лучшим результатом среди всех вратарей европейского отбора, которые провели не менее 7 матчей.

Напомним, что Швейцария выиграла группу, опередив Италию.

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