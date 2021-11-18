Эдуар Менди раскритиковал журналистов из-за путанницы с фотографиями с Бенжамином Менди

Фото: инстаграм Эдуара Менди

Голкипер "Челси" Эдуар Менди негативно высказался о работе журналистов.

Отметим, что в СМИ вышла статья касательно обвинений Бенжамена Менди в изнасилованиях. Однако журналисты по ошибке использовали в статье фото Эдуара, а не его однофамильца из "Манчестер Сити".

"Грустно видеть, что в 2021 году как во Франции, так и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица. Эти "ошибки" в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в них заложен большой смысл.

Однако не так сложно различить два лица. К тому же, клубная форма сильно поможет!" - написал Менди в сторис инстаграма.

Читайте также: Бенжамену Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании. | http://soccernews.ru