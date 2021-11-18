Эдуар Менди раскритиковал журналистов из-за путанницы с фотографиями с Бенжамином Менди
Фото: инстаграм Эдуара Менди
Голкипер "Челси" Эдуар Менди негативно высказался о работе журналистов.
Отметим, что в СМИ вышла статья касательно обвинений Бенжамена Менди в изнасилованиях. Однако журналисты по ошибке использовали в статье фото Эдуара, а не его однофамильца из "Манчестер Сити".
"Грустно видеть, что в 2021 году как во Франции, так и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица. Эти "ошибки" в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в них заложен большой смысл.
Однако не так сложно различить два лица. К тому же, клубная форма сильно поможет!" - написал Менди в сторис инстаграма.
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|М
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|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18