Шатов приостановил карьеру
Фото: сайт "Рубина"
Хавбек Олег Шатов принял решение приостановить карьеру.
Как сообщает сайт "Рубина", футболист и клуб расторгли соглашение по взаимному согласию.
"Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!" - говорится в заявлении клуба.
Шатов выступал за "Рубин" с лета 2020 года. Также 31-летний игрок известен по выступлениям за "Зенит", "Краснодар", "Урал" и "Анжи".
Стоит отметить, что в текущем сезоне Шатов принял участие всего в трех играх. Последний раз он появлялся на поле в августе.
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