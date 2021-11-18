Шатов приостановил карьеру

Фото: сайт "Рубина"

Хавбек Олег Шатов принял решение приостановить карьеру.

Как сообщает сайт "Рубина", футболист и клуб расторгли соглашение по взаимному согласию.

"Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!" - говорится в заявлении клуба.

Шатов выступал за "Рубин" с лета 2020 года. Также 31-летний игрок известен по выступлениям за "Зенит", "Краснодар", "Урал" и "Анжи".

Стоит отметить, что в текущем сезоне Шатов принял участие всего в трех играх. Последний раз он появлялся на поле в августе.

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