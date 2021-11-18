Шатов объяснил приостановку карьеры

Фото: сайт "Рубина"

Экс-игрок сборной России Олег Шатов высказался о приостановке карьеры.

"Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто - в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для игрока, это был очень трудный период. Я как мог его проходил, справлялся, однако иногда необходимо вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать.

Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я совершу эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение.

Мы уже обсудили с клубом - возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах "Рубина" в Турции. Мы поговорили с Саймановым, Леонидом Слуцким, они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать.

Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, так как впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского игрока. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе.

Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение, и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне", - приводит слова Шатова сайт "Рубина".

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