"Челси" готов предложить крупную сумму за 17-летнего игрока "Барселоны"

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"Челси" готов предложить крупную сумму за 17-летнего игрока "Барселоны" Фото: инстаграм Гави

"Челси" всерьез нацелился на хавбека "Барселоны" Гави.

Как сообщает Sport.es, "аристократы" готовы выплатить клаусулу 17-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.

Однако "Барса" не намерена расставаться с воспитанником и вскоре предложит ему новый контракт.

Действующий контракт Гави с клубом рассчитан до лета 2023 года. За основную команду он провел 14 игр и отметился одной голевой передачей.

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