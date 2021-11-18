"Челси" готов предложить крупную сумму за 17-летнего игрока "Барселоны"
Фото: инстаграм Гави
"Челси" всерьез нацелился на хавбека "Барселоны" Гави.
Как сообщает Sport.es, "аристократы" готовы выплатить клаусулу 17-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.
Однако "Барса" не намерена расставаться с воспитанником и вскоре предложит ему новый контракт.
Действующий контракт Гави с клубом рассчитан до лета 2023 года. За основную команду он провел 14 игр и отметился одной голевой передачей.
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