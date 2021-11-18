Головин не поможет "Монако" в матче с "Лиллем"

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Головин не поможет "Монако" в матче с "Лиллем" Фото: инстаграм Головина

Хавбек "Монако" Александр Головин пропустит игру 14-го тура Лиги 1 против "Лилля".

25-летний россиянин не попал в заявку команды на игру. Причины пока не уточняются.

В этом сезоне на счету Головина три гола и три результативные передачи в 16 играх.

Поединок между "Монако" и "Лиллем" состоится 19 ноября в 23:00 (мск).

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