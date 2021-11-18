"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

Фото: сайт "Зенита"

Руководство "Зенита" не обсуждало с "Аталантой" трансферы игроков команд.

По сведениям "Матч ТВ", никаких переговоров по хавбеку Алексею Миранчуку и нападающему Сердару Азмуну не было.

Ранее появилась информация, что клубы обсуждали возможный переход Миранчука в "Зенит" и возможную продажу Азмуна в клуб из Бергамо.

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