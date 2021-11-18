Мхитарян недоволен своим положением в "Роме"

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Мхитарян недоволен своим положением в "Роме" Фото: инстаграм Мхитаряна

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян может рассмотреть вариант с уходом из клуба в январе.

Как сообщает Goal.com, 32-летний армянин недоволен своим положением в клубе. Футболист считает, что его неправильно используют на поле.

Соглашение игрока с клубом истекает по окончании сезона. В этом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 15 играх.

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