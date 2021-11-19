"Зенит" нацелился на 19-летнего аргентинца

Фото: инстаграм Фариаса

Вингер "Колона" Факундо Фариас попал в сферу интересов "Зенита".

По сведениям Calciomercato, агент 19-летнего аргентинца Мартин Сендоа подтверждает интерес со стороны российского клуба. В услугах игрока также заинтересована "Фиорентина".

Отмечается, что "Колон" не горит желанием расставаться с Фариасом, поэтому для его трансфера "Зениту" нужно будет выплатить клаусулу, которая составляет около 13 миллионов евро.

В составе "Колона" Фариас провел 45 игр, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами.

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