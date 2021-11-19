Лингард принял решение по своему будущему

Теги манчестер юнайтедджесси лингард

Лингард принял решение по своему будущему Фото: инстаграм Лингарда

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард окончательно решил покинуть клуб.

Как сообщает The Times, 28-летний игрок намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022, и покинуть клуб свободным агентом.

Отмечается, что клубу не удалось договориться с Лингардом о новом контракте. Футболист больше не намерен возобновлять переговоры из-за поведения клуба. "МЮ" предлагал Лингарду зарплату меньше, чем сейчас.

Также Лингард не исключает ухода в аренду во время зимнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.

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