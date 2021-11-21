Карпин не покинет сборную России как минимум до стыков
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин пока не собирается покидать свой пост.
Как сообщает РБК со ссылкой на одного из футболистов сборной, Карпин будет тренировать команду как минимум до стыковых игр за право попасть на ЧМ-2022.
Отмечается, что Карпин объявит о своем решении во время передачи "Коммент.Шоу".
Напомним, что Россия финишировала в своей группе на втором месте, уступив в решающем матче Хорватии со счетом 1:0.
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