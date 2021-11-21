Березуцкий прокомментировал ничью с "Химками"

Фото: инстаграм ЦСКА

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат игры против "Химок" (0:0).

"Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте. Сложно играть 75 минут в меньшинстве. Не создали сегодня даже мало опасных моментов. Приятно, что во втором тайме организованно отыграли в защите. Ребята старались, это плюс.

Не видел повтор с удалением Фукса. Все допускают ошибки, это футбол. Однако удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол. Я уже поговорил с Фуксом. Все допускают ошибки, здесь нет исключений. Возможно, ошибка произошла из-за того, что давно не было игровой практики. Однако это дело наживное", - приводит слова Березуцкого "Спорт-Экспресс".

Читайте также: ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ. | http://soccernews.ru