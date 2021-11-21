Годин подпишет новый контракт с "Кальяри"

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Годин подпишет новый контракт с "Кальяри" Фото: инстаграм Година

Защитник Диего Годин принял решение остаться в "Кальяри".

Как сообщает Todofichajes, 35-летний уругваец в ближайшее время продлит соглашение с клубом. Однако в договоре будет прописан пункт, позволяющий Годину уйти в другой клуб, если поступит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что Годин может вернуться в "Атлетико", за который выступал с 2010 по 2019 год.

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