"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"

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"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 12-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Эвертон".

"Горожане" вернулись на второе место. Отставание от лидирующего "Челси" составляет 3 очка.

"Манчестер Сити" - "Эвертон" 3:0

Голы: Стерлинг, 44 - 1:0, Родри, 55 - 2:0, Бернарду Силва, 86 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Марез, 58), Палмер (Макати, 87), Стерлинг.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Ивоби, 17), Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан (Оньянго, 90), Гордон, Ришарлисон.

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