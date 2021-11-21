Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатит Сульшеру за разрыв контракта

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера

Уле Гуннар Сульшер получит компенсацию за досрочное расторжение контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Николо Скира, "МЮ" выплатит норвежскому специалисту 10 миллионов евро.

Сульшер возглавлял "МЮ" с 2018 года. За это время клуб не смог завоевать ни одного трофея.

В текущем сезоне клуб после 12 туров занимает в АПЛ 7-е место.

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