Черданцев отреагировал на возможное назначение Ваноли в "Спартак"

Фото: инстаграм Черданцева

Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на информацию, что Паоло Ваноли может возглавить "Спартак".

"Статус бывшего помощника Конте ничего не значит. Мало ли кто у кого был помощником. В футболе очень немного примеров, когда помощник становится успешным самостоятельным тренером.

Необходимо относиться к себе с чуть большим уважением. Почему ноунейм должен возглавить клуб с такими традициями и бюджетом? Вообще не понимаю этого", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, что на данный момент "Спартак" тренирует португалец Руй Витория.

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