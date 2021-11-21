"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин

Фото: твиттер "Баварии"

"Бавария" предприняла меры по предотвращению заражения коронавирусом в команде.

Как сообщает твиттер клуба, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюизанс и Эрик Максим Шупо-Мотинг были отправлены на карантин из-за контакта с человеком, больным коронавирусом.

Все эти игроки, а также Йозуа Киммих не привиты от коронавируса.

Отметим, что Шупо-Мотинг, Гнабри и Мусиала только недавно вышли из карантина после контакта с защитником Никласом Зюле.

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