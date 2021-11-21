"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
Фото: твиттер "Баварии"
"Бавария" предприняла меры по предотвращению заражения коронавирусом в команде.
Как сообщает твиттер клуба, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюизанс и Эрик Максим Шупо-Мотинг были отправлены на карантин из-за контакта с человеком, больным коронавирусом.
Все эти игроки, а также Йозуа Киммих не привиты от коронавируса.
Отметим, что Шупо-Мотинг, Гнабри и Мусиала только недавно вышли из карантина после контакта с защитником Никласом Зюле.
Читайте также: "Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20