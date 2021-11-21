"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин

Теги бавария мюнхенэрик максим шупо-мотингмикаэль кюизансджамал мусиаласерж гнабрийозуа киммих

"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантинФото: твиттер "Баварии"

"Бавария" предприняла меры по предотвращению заражения коронавирусом в команде.

Как сообщает твиттер клуба, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюизанс и Эрик Максим Шупо-Мотинг были отправлены на карантин из-за контакта с человеком, больным коронавирусом.

Все эти игроки, а также Йозуа Киммих не привиты от коронавируса.

Отметим, что Шупо-Мотинг, Гнабри и Мусиала только недавно вышли из карантина после контакта с защитником Никласом Зюле.

Читайте также: "Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин заявил, что остается в сборной России

Карпин заявил, что остается в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов