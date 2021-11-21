"Тоттенхэм" вырвал победу над "Лидсом"

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"Тоттенхэм" вырвал победу над "Лидсом"Фото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 12-го тура АПЛ "Тоттенхэм" одержал победу над "Лидсом".

Благодаря победе "шпоры" сместили "МЮ" с 7-го места.

"Тоттенхэм" - "Лидс" 2:1

Голы: Джеймс, 44 - 0:1, Хейбьерг, 58 - 1:1, Регилон, 69 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68), Регилон (Сессеньон, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 88), Хейбьерг, Уинкс, Кейн.

"Лидс": Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Филлипс, Стрейк, Харрисон, Форшоу (Робертс, 72), Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Гелхардт (Маккинстри, 87).  

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