"Тоттенхэм" вырвал победу над "Лидсом"
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В рамках 12-го тура АПЛ "Тоттенхэм" одержал победу над "Лидсом".
Благодаря победе "шпоры" сместили "МЮ" с 7-го места.
"Тоттенхэм" - "Лидс" 2:1
Голы: Джеймс, 44 - 0:1, Хейбьерг, 58 - 1:1, Регилон, 69 - 2:1
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68), Регилон (Сессеньон, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 88), Хейбьерг, Уинкс, Кейн.
"Лидс": Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Филлипс, Стрейк, Харрисон, Форшоу (Робертс, 72), Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Гелхардт (Маккинстри, 87).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18