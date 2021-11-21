"Бетис" уверенно разобрался с "Эльче"
Фото: твиттер "Бетиса"
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" разгромил "Эльче".
"Бетис" по-прежнему занимает пятое место, "Эльче" - 18-е.
"Эльче" - "Бетис" 0:3
Голы: Хуанми, 12 - 0:1, Виллиан Жозе (пен), 24 - 0:2, Фекир, 27 - 0:3
"Эльче": Бадия, Барраган (Паласиос, 63), Бигас (Диего Гонсалес, 46), Роко, Мохика, Хосан (Каррильо, 73), Пасторе (Моренте, 46), Маскарель (Гути, 63), Гумбау, Лукас Перес, Бойе.
"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Песселья (Эдгар Гонсалес, 52), Морено, Каналес (Гуардадо, 69), Акуоку, Хуанми (Руибаль, 69), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 80), Фекир, Гонсалес (Тельо, 80).
Удаление: Бельерин (67).
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14