"Бетис" уверенно разобрался с "Эльче"

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"Бетис" уверенно разобрался с "Эльче"Фото: твиттер "Бетиса"

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" разгромил "Эльче".

"Бетис" по-прежнему занимает пятое место, "Эльче" - 18-е.

"Эльче" - "Бетис" 0:3

Голы: Хуанми, 12 - 0:1, Виллиан Жозе (пен), 24 - 0:2, Фекир, 27 - 0:3

"Эльче": Бадия, Барраган (Паласиос, 63), Бигас (Диего Гонсалес, 46), Роко, Мохика, Хосан (Каррильо, 73), Пасторе (Моренте, 46), Маскарель (Гути, 63), Гумбау, Лукас Перес, Бойе.

"Бетис": Руй Силва, Бельерин, Руис, Песселья (Эдгар Гонсалес, 52), Морено, Каналес (Гуардадо, 69), Акуоку, Хуанми (Руибаль, 69), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 80), Фекир, Гонсалес (Тельо, 80).

Удаление: Бельерин (67).

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