Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны
Фото: твиттер Footballogue
Игра французской Лиги 1 "Лион" - "Марсель" была приостановлена на 2-й минуте.
Хавбек "Марселя" Димитри Пайе собирался подавать угловой, однако болельщики с трибун бросили в него бутылку с водой и попали в голову.
Игроку оказали необходимую помощь, после чего команды удалились в раздевалку.
Напомним, что в текущем сезоне это не первая агрессия болельщиков против "Марселя". В 3 из 7 выездных игр в футболистов команды кидали посторонние предметы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13