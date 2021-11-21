Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны

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Игра французской Лиги 1 "Лион" - "Марсель" была приостановлена на 2-й минуте.

Хавбек "Марселя" Димитри Пайе собирался подавать угловой, однако болельщики с трибун бросили в него бутылку с водой и попали в голову.

Игроку оказали необходимую помощь, после чего команды удалились в раздевалку.

Напомним, что в текущем сезоне это не первая агрессия болельщиков против "Марселя". В 3 из 7 выездных игр в футболистов команды кидали посторонние предметы.

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