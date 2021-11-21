Акинфеев провел 800-й матч в карьере

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Акинфеев провел 800-й матч в карьереФото: твиттер ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в игре против "Химок" (0:0).

Для 35-летнего вратаря этот матч стал 800-м в карьере. Кроме того, это была 500-я игра Акинфеева в чемпионате.

Напомним, что Акинфеев является рекордсменом РПЛ по количеству матчей.

Акинфеев - воспитанник ЦСКА. Он выступает за основную команду с 2002 года.

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