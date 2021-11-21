Акинфеев провел 800-й матч в карьере
Фото: твиттер ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в игре против "Химок" (0:0).
Для 35-летнего вратаря этот матч стал 800-м в карьере. Кроме того, это была 500-я игра Акинфеева в чемпионате.
Напомним, что Акинфеев является рекордсменом РПЛ по количеству матчей.
Акинфеев - воспитанник ЦСКА. Он выступает за основную команду с 2002 года.
Читайте также: Акинфеев провёл юбилейный капитанский матч в чемпионате России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карпин извинился за свои слова о возможной отставке
-
Акинфеев провел 800-й матч в карьере
-
Разгромные победы "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", позор "МЮ" и "Арсенала": все результаты 12-го тура АПЛ
-
Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны
-
Сульшер высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
Успехи "Зенита", "Динамо" и "Краснодара", осечки "Спартака" и "Локомотива": все результаты 15-го тура РПЛ
-
"Бетис" уверенно разобрался с "Эльче"
-
"Спартак": "Ситуация в "Наполи" нас беспокоит"
-
"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Лидсом"
-
"Сочи" проиграл "Рубину" в матче РПЛ
-
Карпин заявил, что остается в сборной России
-
"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"
-
"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
-
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера
-
"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу
-
Черданцев отреагировал на возможное назначение Ваноли в "Спартак"
-
Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатит Сульшеру за разрыв контракта
-
"Фрайбург" проиграл "Айнтрахту" в матче Бундеслиги
-
"Брест" разгромил "Ланс" и другие результаты 14-го тура Лиги 1