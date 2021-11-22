Неожиданное поражение "Баварии", "Боруссия" догоняет лидера: все результаты 12-го тура Бундеслиги

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Неожиданное поражение "Баварии", "Боруссия" догоняет лидера: все результаты 12-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу", чем воспользовалась дортмундская "Боруссия", сократившая отставание от мюнхенского клуба до одного очка.

"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1
Голы: Педерсен, 23 - 1:0, Хан, 35 - 2:0, Левандовски, 38 - 2:1.

"Арминия" – "Вольфсбург" - 2:2
Голы: 1:0 – 11 Окугава, 2:0 – 54, пенальти Клос, 2:1 – 62 Вегорст, 2:2 – 63 Нмеча.

"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: 1:0 – 12 Самассеку, 2:0 – 68 Даббур.

"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 2:1
Голы: 1:0 – 56 Мален, 1:1 – 63 Массимо, 2:1 – 85 Ройс.

"Боруссия" М – "Гройтер Фюрт" - 4:0
Голы: 1:0 – 9 Хофманн, 2:0 – 28 Нойхаус, 3:0 – 43 Плеа, 4:0 – 57 Хофманн.

"Байер" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 3 Адли.

"Унион" – "Герта" - 2:0 (2:0)
Голы: Авонийи, 8 - 1:0, Триммель, 30 - 2:0

"Фрайбург" - "Айнтрахт" 0:2
Голы: Линдстрем, 34 - 0:1, Костич, 43 - 0:2

"Майнц" - "Кельн" 1:1
Голы: Буркардт, 41 - 1:0, Озджан, 47 - 1:1

Турнирное положение: "Бавария" (28), "Боруссия" Д (27), "Фрайбург" (22), "Байер" (21), "Унион Берлин" (20), "Вольфсбург" (20), "РБ Лейпциг" (18), "Майнц" (18), "Боруссия" М (18), "Хоффенхайм" (17), "Айнтрахт" (15), "Кельн" (15), "Бохум" (13), "Герта" (13), "Аугсбург" (12), "Штутгарт" (10), "Арминия" (9), "Гройтер Фюрт" (1).

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Комментарии

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sdfsd

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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