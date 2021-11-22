Неожиданное поражение "Баварии", "Боруссия" догоняет лидера: все результаты 12-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу", чем воспользовалась дортмундская "Боруссия", сократившая отставание от мюнхенского клуба до одного очка.

"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1

Голы: Педерсен, 23 - 1:0, Хан, 35 - 2:0, Левандовски, 38 - 2:1.

"Арминия" – "Вольфсбург" - 2:2

Голы: 1:0 – 11 Окугава, 2:0 – 54, пенальти Клос, 2:1 – 62 Вегорст, 2:2 – 63 Нмеча.

"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: 1:0 – 12 Самассеку, 2:0 – 68 Даббур.

"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 1:0 – 56 Мален, 1:1 – 63 Массимо, 2:1 – 85 Ройс.

"Боруссия" М – "Гройтер Фюрт" - 4:0

Голы: 1:0 – 9 Хофманн, 2:0 – 28 Нойхаус, 3:0 – 43 Плеа, 4:0 – 57 Хофманн.

"Байер" – "Бохум" - 1:0

Гол: 1:0 – 3 Адли.

"Унион" – "Герта" - 2:0 (2:0)

Голы: Авонийи, 8 - 1:0, Триммель, 30 - 2:0

"Фрайбург" - "Айнтрахт" 0:2

Голы: Линдстрем, 34 - 0:1, Костич, 43 - 0:2

"Майнц" - "Кельн" 1:1

Голы: Буркардт, 41 - 1:0, Озджан, 47 - 1:1

Турнирное положение: "Бавария" (28), "Боруссия" Д (27), "Фрайбург" (22), "Байер" (21), "Унион Берлин" (20), "Вольфсбург" (20), "РБ Лейпциг" (18), "Майнц" (18), "Боруссия" М (18), "Хоффенхайм" (17), "Айнтрахт" (15), "Кельн" (15), "Бохум" (13), "Герта" (13), "Аугсбург" (12), "Штутгарт" (10), "Арминия" (9), "Гройтер Фюрт" (1).

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