Неожиданное поражение "Баварии", "Боруссия" догоняет лидера: все результаты 12-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу", чем воспользовалась дортмундская "Боруссия", сократившая отставание от мюнхенского клуба до одного очка.
"Аугсбург" - "Бавария" - 2:1
Голы: Педерсен, 23 - 1:0, Хан, 35 - 2:0, Левандовски, 38 - 2:1.
"Арминия" – "Вольфсбург" - 2:2
Голы: 1:0 – 11 Окугава, 2:0 – 54, пенальти Клос, 2:1 – 62 Вегорст, 2:2 – 63 Нмеча.
"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: 1:0 – 12 Самассеку, 2:0 – 68 Даббур.
"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 2:1
Голы: 1:0 – 56 Мален, 1:1 – 63 Массимо, 2:1 – 85 Ройс.
"Боруссия" М – "Гройтер Фюрт" - 4:0
Голы: 1:0 – 9 Хофманн, 2:0 – 28 Нойхаус, 3:0 – 43 Плеа, 4:0 – 57 Хофманн.
"Байер" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 3 Адли.
"Унион" – "Герта" - 2:0 (2:0)
Голы: Авонийи, 8 - 1:0, Триммель, 30 - 2:0
"Фрайбург" - "Айнтрахт" 0:2
Голы: Линдстрем, 34 - 0:1, Костич, 43 - 0:2
"Майнц" - "Кельн" 1:1
Голы: Буркардт, 41 - 1:0, Озджан, 47 - 1:1
Турнирное положение: "Бавария" (28), "Боруссия" Д (27), "Фрайбург" (22), "Байер" (21), "Унион Берлин" (20), "Вольфсбург" (20), "РБ Лейпциг" (18), "Майнц" (18), "Боруссия" М (18), "Хоффенхайм" (17), "Айнтрахт" (15), "Кельн" (15), "Бохум" (13), "Герта" (13), "Аугсбург" (12), "Штутгарт" (10), "Арминия" (9), "Гройтер Фюрт" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20