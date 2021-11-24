Роналду прокомментировал победу над "Вильярреалом"
Фото: инстаграм Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о победе над "Вильярреалом" (2:0) в Лиге Чемпионов.
"Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным. Поздравляю ребят с отличной победой, благодаря которой мы находимся на том месте, где должны быть! Мы - "Манчестер Юнайтед", и мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперёд, "дьяволы"!" - написал португалец в инстаграме.
Напомним, что именно Роналду забил победный гол в матче. За тур до конца групповой стадии ЛЧ "МЮ" идет в группе на первом месте, опережая "Вильярреал" на 3 очка.
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