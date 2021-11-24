Хави прокомментировал ничью с "Бенфикой"

Теги хавибарселонабенфика

Хави прокомментировал ничью с "Бенфикой"Фото: твиттер Хави

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги матча с "Бенфикой" (0:0).

"Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, говорили бы, что "Барса" провела отличную игру, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще одна игра.

Считаю, что мы играли здорово. Такую "Барселону" мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух играх, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.

Мы "Барселона" и должны побеждать. Речь не только о матче с "Баварией", но и обо всех остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроем, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо", - приводит слова Хави Marca.

За тур до конца групповой стадии ЛЧ "Барса" идет в группе на втором месте, опережая "Бенфику" всего на два очка.

Читайте также: "Барселона" не смогла обыграть "Бенфику" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе

"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов