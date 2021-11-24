Хави прокомментировал ничью с "Бенфикой"

Фото: твиттер Хави

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги матча с "Бенфикой" (0:0).

"Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, говорили бы, что "Барса" провела отличную игру, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще одна игра.

Считаю, что мы играли здорово. Такую "Барселону" мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух играх, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.

Мы "Барселона" и должны побеждать. Речь не только о матче с "Баварией", но и обо всех остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроем, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо", - приводит слова Хави Marca.

За тур до конца групповой стадии ЛЧ "Барса" идет в группе на втором месте, опережая "Бенфику" всего на два очка.

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