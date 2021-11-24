"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе

Фото: твиттер "Мальме"

"Зенит" вырвал ничью в игре групповой стадии Лиги Чемпионов с "Мальме" (1:1).

"Зенит" сравнял счет уже в компенсированное время, забив с пенальти. Всего в ворота "Мальме" арбитр поставил два пенальти.

После второго пенальти фанаты "Мальме" начали скандировать "УЕФА - мафия!".

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