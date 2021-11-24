"Ювентус" потерпел самое крупное поражение в Лиге Чемпионов в своей истории

Фото: твиттер "Ювентуса"

"Ювентус" крупно проиграл "Челси" (0:4) в игре групповой стадии Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, это самое крупное поражение туринского клуба в рамках ЛЧ.

Стоит отметить, что 1958 году "Ювентус" проиграл австрийскому "Винеру" со счетом 0:7, но тогда турнир назывался Кубок Чемпионов.

Последний раз "Ювентус" проигрывал с разницей в 4 гола в феврале 2004 года - "Роме" (0:4) в Серии А.

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