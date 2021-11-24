"Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси"

Фото: инстаграм Вернера

"Барселона" интересуется сразу двумя футболистами "Челси".

По сведениям ESPN, "Барса" нацелилась на хавбека Хакима Зиеша и форварда Тимо Вернера.

Каталонцы уже сделали запрос в лондонский клуб. Рассматривается вариант с арендой игроков с возможностью выкупа.

В этом сезоне на счету Вернера три гола и один ассист в 11 играх. Зиеш провел 12 игр, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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