"Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси"
Фото: инстаграм Вернера
"Барселона" интересуется сразу двумя футболистами "Челси".
По сведениям ESPN, "Барса" нацелилась на хавбека Хакима Зиеша и форварда Тимо Вернера.
Каталонцы уже сделали запрос в лондонский клуб. Рассматривается вариант с арендой игроков с возможностью выкупа.
В этом сезоне на счету Вернера три гола и один ассист в 11 играх. Зиеш провел 12 игр, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
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|20
|35
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14